Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne devam ediyor

Tarih Politika faizi (%) 16 Ocak 2019 24,00 6 Mar 2019 24,00 25 Nisan 2019 24,00 12 Haziran 2019 24,00 25 Temmuz 2019 19,75 12 Eylül 2019 16,50 24 Ekim 2019 14,00 12 Aralık 2019 12,00 16 Ocak 2020 11,25 19 Şubat 2020 10,75

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz indirim döngüsünü sürdürerek son 6 toplantıda faizi 1325 baz puanlık düşüşle yüzde 10,75'e çekti.Geçen yılın temmuz, eylül, ekim ve aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında politika faizini toplamda 1200 baz puan indiren Merkez Bankası, yeni yılda da faiz indirimlerine devam etti.Merkez Bankası, yeni yılın ilk toplantısında ölçülü bir adımla 75 baz puanlık indirime gitmişti. Banka, yılın ikinci toplantısında ise politika faizini AA Finans Beklenti Anketi'de ekonomistlerin de medyan ortalaması olan 50 baz puan düşürdü. Böylece Merkez Bankası, son 6 toplantıda politika faizini 1325 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 10,75'e çekti."Faiz indirimlerine kapılar kapanmadı"AA Finans Analisti ve akonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede TCMB'nin, faiz indirimini piyasa beklentilerinin üst sınırına yakın gerçekleştirirken, swap para piyasasının ise bu indirimi fiyatlamadığını söyledi.TCMB'nin çekirdek göstergelerin ılımlı seyrine dayanarak "daha ölçülü" indirime gittiğini belirten Bürümcekçi, bankanın "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir" şeklindeki mesaj cümlesini tekrarlamasını, ilave faiz indirimlerine kapının kapanmadığı anlamında yorumladığını kaydetti.Bürümcekçi, kurulun, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde, "iktisadi faaliyette toparlanmanın devam ettiği ancak yatırımların ve istihdamın zayıf kaldığı, enflasyon görünümündeki iyileşmeyi destekleyen unsurlarda azalma görüldü" vurgusu yaptığını dile getirdi.Politika faizinin düşürülmesi ile gelecek dönemde ortalama fonlama maliyetinin haftalık repo faizi ile yakın seyredeceğini ifade eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:"Para ve repo piyasasında gecelik faiz ise ortalama olarak piyasa yapıcı oranına daha yakın olmak üzere yüzde 9,25-10,50 aralığında bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacaktır. Türkiye'nin beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizi ise bu faiz indirimi sonrası yüzde 1,1 seviyesine inerek Meksika, Endonezya ve Rusya'nın altına gerilemiş ve emsal gelişmekte olan ülkeler ortalamasına yakınsamıştır. Bana göre, gelişen ülkelerin ortalamasının altında uygulanacak bir reel faiz, Türkiye'nin son dönemdeki düşüşe rağmen halen yüksek kalan kredi riskini de dikkate aldığımızda uygun olmayacaktır. Enflasyonun, bu yıl en azından ilk çeyrek boyunca yüzde 12-13 aralığında seyretme durumu nedeniyle faiz indirimlerine daha ölçülü adımlarla devam edileceği anlaşılmaktadır.""Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 10"Deniz Yatırırm Stratejisti Orkun Gödek de tek hane politika faizine 75 baz puan kala yakın dönem içerisinde enflasyonun anagörünümü ve beklentilerdeki seyrinin yakından takip edileceğini bildirdi.Şu aşamada yıl sonu politika faizi tahminleri olan yüzde 10 seviyesindeherhangi bir revizyona gitmediklerini belirten Gödek, "Fakat son dönem içerisinde yakındanizlenen lira performansının enflasyon beklentilerine olası etkileşimini birsüre gözlemlemeyi doğru buluyoruz. Her ne kadar alınan karar genel piyasa konsensüsü ile uyumlu olsa daglobalde gözlenen 'güçlü Amerikan doları' teması altında lira çaprazlarındabaskının devam ettiğini görebiliriz." diye konuştu.Gödek, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:"Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs salgınının ocak ayı ortasından bu yana başta Asya ekonomileri olmak üzere global büyüme performansına ne kadar süre ve hangi ölçekte etki edeceğine dair belirsizliklerindevam ettiği ortamda, 'güçlü Amerikan doları' teması gelişmiş ve gelişmekte olan ülke varlıklarınezdinde ivmesini artırarak ilerlerken, diğer yandan da gelişmekte olan ülke parapolitikalarındaki 'düşük finansal koşullar' ortamı da korunuyor.Nitekim TCMB tarafından alınan 50 baz puanlık faiz indirimi kararını da kısmen bu kapsamda, kısmen detek haneli politika faizi isteği çerçevesinde değerlendirmek mümkün."GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır ise beklentiler doğrultusunda 50 baz puanlık indirimin gerçekleştirildiğini belirterek, "Faiz indirimi, tek hane politika faizine emin adımlarla ilerlemeyi desteklerken, mart ayı toplantısı için de ölçülü faiz indirimi beklentimiz bulunmaktadır." dedi.Ocak 2019'dan bu yana politika faiz oranındaki değişim şöyle: