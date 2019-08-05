Haberler» Ekonomi» Haber

Merkez Bankası: "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına...

Merkez Bankası: "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına...

05.08.2019 10:47 Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:14   Bilecik'te karpuz hasadı başladı
11:13   Elazığ'dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL
11:13   Çin-ABD çekişmesi Türk çiftçisine yarayacak
11:13   Güney Koreliler Türk kirazının tadına bakacak
11:11   Simav'da kurban pazarı açıldı
11:10   Rixos Hotels, Kızıldeniz'de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı
11:09   Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor