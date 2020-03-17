Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine...
Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek, ihaleler avro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.
17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek, ihaleler avro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek."
Kaynak: AA
Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi
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