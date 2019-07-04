Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı

TCMB'nin aylık olarak yayımladığı fiyat gelişmeleri raporunda TÜFE'de yavaşlamanın ana belirleyicisi işlenmemiş gıda olarak belirtildi. Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,03 oranında artarken, bir yılın en düşük yükselişleri gözlendi. Yıllık bazda ise yüzde 2,99 puan azalan enflasyon yüzde 15,72 seviyesine geriledi.

TCMB, dün sabah TÜİK tarafından açıklanan tüketici ve yurt içi üretici fiyat endeksleri verilerini değerlendirdi.

ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

Çekirdek enflasyon göstergesi B endeksinin yıllık değişim oranının 0,62 puan düşerek yüzde 16,28 olarak gerçekleştiğini hatırlatan TCMB, TÜFE'deki yavaşlamanın ana belirleyicisinin sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olduğunu söyledi. Enerji fiyatlarının ise gerilediğini ve tüketici enflasyonunu olumlu etkilediğini belirtti.

"İÇ TALEPTEKİ ZAYIF SEYİR, YAVAŞLAMAYI DESTEKLEMİŞTİR"

TCMB, "Bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra iç talep koşullarındaki zayıf seyir, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklemiştir. Bununla birlikte temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir," ifadelerini kullandı.