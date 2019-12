Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, kasım döneminde enflasyondaki yükselişte bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıktı.

Rapora göre, kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,38 artarken, yıllık enflasyon 2,01 puan yükselişle yüzde 10,56'ya çıktı. Enflasyondaki artışta, bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıktı. Bu dönemde gıda enflasyonu temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir miktar yükseldi.

Enerji enflasyonu, kasımda petrol fiyatlarındaki görünümün etkisi ile artarken, hizmet enflasyonu görece yatay seyretti.

Rapora göre, baz etkisiyle çekirdek göstergelerinyıllık enflasyonu yükselse de Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyonbeklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındakigelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyirkorundu.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, gıda,enerji, hizmet ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 1,38, 0,26, 0,18, 0,09 ve 0,09 puanarttı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin 3 aylık ortalamalarına göre B veC göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyrini korudu. Bu dönemde temel mal ve hizmetgruplarının eğilimleri yataya yakın seyretti.

Haberleşme fiyatları, cep telefonu görüşme ücretleri kaynaklı arttı

Rapora göre, hizmet fiyatları kasım ayında yüzde 0,16 arttı, grup yıllık enflasyonu 0,15 puan yükselerekyüzde 12,16 oldu. Yıllık enflasyon, kira grubunda yatay seyrederken, lokanta-otelgrubunda geriledi. Ulaştırma, haberleşme ve diğer hizmetlerde ise bir miktar arttı. Lokanta-otel grubunda yemek hizmetlerinde aylık fiyat artışı önemli ölçüde yavaşlarken, konaklama hizmetlerifiyatlarında kayda değer bir düşüş gözlemlendi.

Kasım ayında haberleşme grubundaki aylık artışta, ceptelefonu görüşme ücretleri öne çıktı.

Bu dönemde temel mal grubunda yıllık enflasyon 4,65 puan artışla yüzde 6,57'ye yükseldi. Bugelişmede bir önceki yıl dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinden kaynaklanan düşük baz etkisi etkilioldu. Dayanıklı tüketim malları fiyatları kasım ayında gerek Türk lirasındaki istikrarlı görünümgerekse iç talep koşullarındaki ılımlı seyrin desteği ile yatay seyretti. Yıllık enflasyon, giyim ve ayakkabı

grubunda yataya yakın seyrederken, diğer temel mallar grubunda sınırlı oranda geriledi.

Süt, yumurta ve beyaz et fiyatlarındaki artış öne çıktı

Enerji fiyatları kasım ayında yüzde 0,55 arttı. Bu gelişmede, petrol fiyatlarındakiyükselişe istinaden tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında sırasıyla yüzde 2,36 ve yüzde 1,16'lık artışlar belirleyici oldu. Böylelikle enerji yıllık enflasyonu, 1,34 puan artışla yüzde 7,34'e yükseldi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu kasımda 1,04 puan artarak yüzde 8,89'a yükseldi. İşlenmemiş gıda fiyatları bir önceki aya göre olumlu bir seyir izlerken, birönceki yıldan gelen düşük baz etkisiyle grup yıllık enflasyonu 1,33 puan artarak yüzde 4,29 oldu. Bu dönemde taze-meyve sebze grubunda yıllık enflasyon bir miktar yükselse de ılımlıseyrini sürdürdü. Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise süt (yüzde 4,45), yumurta (yüzde 3,92) ve beyazet (yüzde 2,41) fiyatlarındaki aylık artışlar öne çıktı.

Ağustos ayından bu yana olumlu seyredenişlenmiş gıda fiyatlarında ise kasım ayında aylık fiyat artışı bir miktar hızlandı (yüzde 1) ve grup yıllıkenflasyonu yüzde 13,07'ye yükseldi. Bu grupta, çiğ süt alım fiyatındaki artış paralelindepeynir ve diğer süt ürünlerindeki fiyat artışları öne çıkarken, ekmek-tahıl fiyatlarındaki yüksek aylık artışeğilimi devam etti. Bu gelişmelerle taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde10,39 seviyesine yükseldi.

Ana sanayi gruplarına göre fiyatlar, dayanıksız tüketim malı grubunda yükseldi

Yurt içi üretici fiyatları kasım ayında yüzde 0,08 ile sınırlı oranda gerilerken, yıllık enflasyon düşük bazetkisi ile yüzde 4,26'ya yükseldi. Bu dönemde petrol ve ana metal hariç imalatsanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki zayıf seyir devam etti.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyatlar dayanıklı mal grubunda görece yatay seyrederken,dayanıksız tüketim malı grubunda yükseldi, diğer gruplarda ise düşüş kaydetti. Dayanıksız tüketim malı fiyatlarının yükselmesinde et ile et ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarıetkili oldu.

Ara malı grubundaki gerilemede demir çelik ürünleri, enerji grubunda gaz imalatı vedağıtımı ile rafine edilmiş petrol ürünleri, sermaye malları grubunda ise metal yapı ürünleri ve diğermakineler öne çıktı. Kasım ayında tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklıbaskılar zayıf seyrini korudu.

