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Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

26.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:52Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da 'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.
TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında
imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.
Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal
istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı
Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Katar, Doha, Güncel

Kaynak: AA

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