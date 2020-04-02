Merkez Bankası: "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak...
Merkez Bankası: "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz.
02.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:16
Merkez Bankası: "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Merkez Bankası, Ekonomi