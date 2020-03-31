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Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin...

Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.

31.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:21
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin...
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: İHA

Etiketler: Merkez Bankası, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin... - Ekonomi

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