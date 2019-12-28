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Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami faiz oranlarını indirdi

Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranını yüzde 1,60'dan 1,40'da indirdi. Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi.

28.12.2019 00:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:46

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi.

YABANCI PARA CİNSİNDEN AYLIK FAİZ ORANI DA DÜŞTÜ

Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi.

AYLIK GECİKME FAİZİ İSE YÜZDE 0,26 DÜŞTÜ

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi. Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami faiz oranlarını indirdi

Merkez Bankası, Ekonomi


Ekonomi

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