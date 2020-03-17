Merkez Bankası'ndan corona virüs önlemi toplantısı
Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.
17.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:05
Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Güncel
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