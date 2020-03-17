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Merkez Bankası'ndan corona virüs önlemi toplantısı

Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.

17.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:05
Merkez Bankası'ndan corona virüs önlemi toplantısı
Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Güncel

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