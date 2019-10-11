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Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü

Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yüzde 18,5'ten yüzde 17,25'e indirdi. Avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı ise yüzde 19,50'den yüzde 18,25'e indi.

11.10.2019 09:16

Merkez Bankası reeskont işlemleri faiz oranlarında 125 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18,25 olarak belirledi.

En son 29 Haziran 2018 yılında güncellenen faiz oranlarında iskonto oranı yıllık yüzde 18,50, avans faiz oranı ise yüzde 19,50 olarak uygulanıyordu.

Değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

REESKONT FAİZİ NEDİR?

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir.

AVANS FAİZ ORANI NEDİR?

Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

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