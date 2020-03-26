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Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, koronavirüs salgınının küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Salgının ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması için tedbirler aldık" dedi.

26.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:07

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve Başkan Yardımcıları Bankalar Birliği ile "Koronavirüs Salgınının Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Alınan Tedbirler" konusunda bir video konferans gerçekleştirdi.

"SALGININ EKONOMİYE ETKİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Murat Uysal yaptığı açıklamada, Merkez Bankası olarak salgın hastalığın küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için Bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır" dedi.

BİR DİZİ ÖNLEMLER ALINDI

Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler alındığını belirten Uysal, "Mart ayı ile birlikte salgın hastalığın öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörler kanalıyla yurt içinde iktisadi faaliyeti etkilediği görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası’ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Etiketler: Merkez Bankası, Murat Uysal, Koronavirüs, Ekonomi

Haberin Videosu :

Merkez Bankası'ndan yeni tip koronavirüs salgını açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz

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