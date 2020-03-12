Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı
Merkez Bankası altın rezervleri parasal değer olarak 1 milyar 274 milyon dolar artışla 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.
12.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:18
Merkez Bankası altın rezervleri parasal değer olarak 1 milyar 274 milyon dolar artışla 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 6 Mart ile biten haftada 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 616 milyon dolar azalarak 77 milyar 414 milyon dolardan 75 milyar 140 milyon dolara düştü.
Altın rezervleri ise 6 Mart haftasında 1 milyar 274 milyon dolar artışla 30 milyar 411 milyon dolardan 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 6 Mart ile biten haftada 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 616 milyon dolar azalarak 77 milyar 414 milyon dolardan 75 milyar 140 milyon dolara düştü.
Altın rezervleri ise 6 Mart haftasında 1 milyar 274 milyon dolar artışla 30 milyar 411 milyon dolardan 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Banka, Ekonomi
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