Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini düşürmesi piyasaları olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açılamada, PPK'nın faiz indirimiyle birlikte girişimcilere verilecek kredi faizlerinin düşmesini beklediklerini belirtti.

Politika faizini agresif adımla 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirildiğini aktaran Ilık, ekonomiyi canlandırmak için alınacak ekonomik tedbirlerin ve faiz indirimlerinin yerli üreticiler için çok kritik olduğunu kaydetti.

Ilık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bankaların fonlama maliyetlerinin ve mevduat faizlerinin düştüğünü ve bunun girişimcilere verilecek kredi faizlerine de yansıması gerekiyor. Yaşamakta olduğumuz daralma sürecinde başta enflasyon olmak üzere ekonomik göstergeler olumlu sinyaller veriyor. Bu olumlu sinyallerin bir sonucu olarak Merkez Bankası tarafından faizlerde beklenenin üstünde bir indirim yapıldı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi piyasaları canlandırabilir. Bu indirimin bir an önce özel bankalar tarafından uygulamaya başlanması ve girişimcilerimize daha uygun maliyetlerle kredi sağlanmasını bekliyoruz. Finansmana daha düşük faizlere ulaşacak işletmelerimiz yatırımlarını büyütmesi, yeni istihdam yaratması ve iç piyasadaki hareketliliği arttırmasını umuyoruz."

Kaynak: AA