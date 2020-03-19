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Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi

Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.

19.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:12
Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi

Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi

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