Merkez Bankası'nın genel kurulu ileri tarihe ertelendi

Merkez Bankası'nın 20 Mart'ta yapılması öngörülen genel kurul toplantısı "ileri bir tarihe" ertelendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."

Kaynak: DHA