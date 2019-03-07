Merkez Bankası'nın Toplam Rezervleri 100 Milyar 65 Milyon Dolar Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam döviz rezervleri geçen hafta 394 milyon dolar artarak, 100 milyar 65 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

1 Mart tarihi itibarı ile Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 26 milyon dolar azalışla 79 milyar 96 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Şubat ile biten haftada 79 milyar 122 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTARAK 20 MİLYAR 969 MİLYON DOLAR OLDU

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 420 milyon dolar artarak 20 milyar 549 milyon dolardan, 20 milyar 969 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 394 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 394 milyon dolar yükselişle son 7 ayın zirvesi konumundaki 100 milyar 65 milyon dolara ulaştı.