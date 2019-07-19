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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar arttı.

19.07.2019 16:03 Merkez Bankası
Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 12 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 630 milyon dolar artarak 98 milyar 878 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 559 milyon dolar artarak 74 milyar 124 milyon dolardan 75 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 12 Temmuz haftasında 71 milyon dolar artışla 23 milyar 124 milyon dolardan 23 milyar 195 milyon doları gördü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

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