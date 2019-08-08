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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ağustos ile biten haftada 181 milyon dolar arttı.

08.08.2019 14:50 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ağustos ile biten haftada 181 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 2 Ağustos ile biten haftada 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 429 milyon dolar artarak 74 milyar 971 milyon dolardan 75 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 2 Ağustos haftasında 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

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