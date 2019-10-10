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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.

10.10.2019 14:55Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 186 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 655 milyon dolardan 79 milyar 841 milyon dolara çıktı.
Altın rezervleri ise 4 Ekim haftasında 61 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara indi.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

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