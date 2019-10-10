Haberler » Ekonomi » Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.

10.10.2019 14:53Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Ekim ile biten haftada 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 186 milyon dolarlık yükselişle 75 milyar 655 milyon dolardan 79 milyar 841 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 4 Ekim haftasında 61 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:13 Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı
16:11 Altun: Kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor
16:10 "Terör unsurları son bulana kadar operasyonun devamından yanayız"
16:02 Malatya Ticaret Borsası
15:56 Erzurum Ticaret Borsası
15:56 Uluslararası mevduat sigortacıları İstanbul’da buluştu
15:51 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın dibine indi
10.10.2019 16:13:40