Haberler » Güncel » Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Haber

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar arttı.

03.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:20 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 27 ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 969 milyon dolarlık artışla 78 milyar 271 milyon dolardan 81 milyar 240 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 27 Aralık haftasında 1 milyar 350 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara çıktı.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23   Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı - Haber
17:23   Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede - Haber
17:23   Vanlı kuzenler, aylan bebeğin kardan heykelini yaptı - Haber
17:18   Söke Belediyesi yangının izlerini sildi - Haber
17:17   AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın acı günü - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:25:50