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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar arttı.

03.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:20 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 27 ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 969 milyon dolarlık artışla 78 milyar 271 milyon dolardan 81 milyar 240 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 27 Aralık haftasında 1 milyar 350 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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