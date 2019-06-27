27.06.2019 15:06
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Haziran ile biten haftada 2 milyar 230 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Haziran ile biten haftada 2 milyar 230 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 21 Haziran ile biten haftada 397 milyon dolar azalarak artarak 97 milyar 10 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 530 milyon dolar azalarak 75 milyar 755 milyon dolardan 74 milyar 225 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 21 Haziran haftasında 1 milyar 133 milyon dolar artışla 21 milyar 652 milyon dolardan 22 milyar 785 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
TCMB , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , Merkez Bankası , Ekonomi

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