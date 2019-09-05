Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos ile biten haftada 29 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos ile biten haftada 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 30 milyon dolar azalarak 76 milyar 826 milyon dolardan 75 milyar 796 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 29 Ağustos haftasında 1 milyar 1 milyon dolarlık artışla 24 milyar 708 milyon dolardan 25 milyar 709 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA