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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 241 milyon dolar azaldı.

14.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:44Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 241 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 241 milyon dolar azalarak 102 milyar 36 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 844 dolarlık azalışla 78 milyar 274 milyon dolardan 75 milyar 430 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 8 Kasım haftasında 397 milyon dolar azalarak 27 milyar 3 milyon dolardan 26 milyar 606 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

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