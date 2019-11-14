Haberler » Güncel » Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Haber

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 241 milyon dolar azaldı.

14.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:45Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 241 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 241 milyon dolar azalarak 102 milyar 36 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 844 dolarlık azalışla 78 milyar 274 milyon dolardan 75 milyar 430 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri ise 8 Kasım haftasında 397 milyon dolar azalarak 27 milyar 3 milyon dolardan 26 milyar 606 milyon dolara indi.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti
18:48 Afyonkarahisar saadet öğretmen, intihardan hemen önce annesini arayıp helallik istedi
18:48 Batman'da bağ bozumu etkinliği
18:46 DHA YURT BÜLTENİ - 20
18:46 Kooperatif kuran kadınlar 'yapamazsınız' diyen erkekleri de işe aldı
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:49:41