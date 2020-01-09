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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 897 milyon dolar azaldı.

09.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:55Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 897 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 287 milyon dolarlık azalışla 81 milyar 240 milyon dolardan 77 milyar 953 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 3 Ocak haftasında 2 milyar 390 milyon dolarlık artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara çıktı.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

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