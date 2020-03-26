Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azaldı.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Mart ile biten haftada 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 7 milyar 332 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 65 milyar 143 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 20 Mart haftasında 3 milyar 385 milyon dolarlık azalışla 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Banka, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu’yu uyardı Ekonomi
Bakan Soylu sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu'yu uyardı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:47: YÖK Başkanı: 'Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak - Ekonomi 15:45: Tarımla uğraşan 65 yaş üstünün yasaklardan muaf tutulması istendi - Ekonomi 15:42: Fed Başkanı Powell: Cephanemiz tükenmeyecek - Ekonomi 15:42: Marmarabirlik, ürünlere zam yapmama kararı aldı - Ekonomi 15:38: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Ekonomi 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 14:33: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi - Ekonomi 14:24: Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır - Ekonomi 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:01: Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Ekonomi 13:51: Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği - Ekonomi 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber