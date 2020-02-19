Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirerek 10,75'e düşürdü

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirdi. Dolar/TL faiz indirimi sonrası 6.08 seviyesine yükseldi.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirdi.



Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin açıklamasında "Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir" denildi. Merkez Bankası açıklamasında "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadeleri yer aldı.



Yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. TCMB'nin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı.



Ekonomist Mahfi Eğilmez Twitter hesabından faiz indirimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede faiz indirerek enflasyonu düşürme yaklaşımının devam ettiğini söyledi.



Merkez Bankası böylece Başkan Murat Uysal'ın Temmuz 2019'da göreve getirilmesinin ardından yapılan altı PPK toplantısının hepsinde faiz indirerek politika faizini yüzde 24 seviyesinden 13,25 puan indirmiş oldu.



Son dönemde koronavirüs salgınıyla ilgili endişeler ve jeopolitik gelişmeler Dolar/TL üzerinde baskı yaratırken kur faiz indirimi sonrası 6.08 seviyesine kadar yükseldi.



DW/ SSB, JD



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Kaynak: Deutsche Welle