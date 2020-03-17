Merkez Bankası politika faizini yüzde 9.75'e indirdi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirdi.
17.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:12
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirdi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yaptı.Merkez Bankası açıklamasında, "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde koordineli adımlar atmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi
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