Haberler » Ekonomi » Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı - Ekonomi

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı

Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.

21.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:38 Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı
Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 17.25'ten yüzde 12,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 18.25'ten yüzde 13,75'e indirdiğini bildirdi.

Belirlenen oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Reeskont ve avans faizi, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinde kullanılıyor. Merkez Bankası, bankaların verdiği ticari senet ve vesikaları reeskont kabul ediyor. Bu işleme uygulanan faize reeskont faizi deniyor. Merkez Bankası, reeskonta kabul ettiği senetlere de avans veriyor. Bu ise avans faizi olarak nitelendiriliyor. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:28   ASKON, iş dünyasının 2020'de yatırımları artıracağını öngörüyor - Ekonomi
14:26   Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:16   Teknopark Ankara sivil İHA'lar için test merkezi kuracak - Ekonomi
14:12   Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
14:06   Son dakika: Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor - Ekonomi
12:54   Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma: 304 noktada sondaj yapıldı - Ekonomi
12:09   İstanbul'da bir taksici aracında bulduğu 250 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti - Ekonomi
12:04   Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı - Ekonomi
11:41   Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu - Ekonomi
21.12.2019 14:45:44