Haberler » Güncel » Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı - Haber

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı

Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.

21.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:45 Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı
Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 17.25'ten yüzde 12,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 18.25'ten yüzde 13,75'e indirdiğini bildirdi.
BELİRLENEN ORANLAR BUGÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
Reeskont ve avans faizi, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinde kullanılıyor. Merkez Bankası, bankaların verdiği ticari senet ve vesikaları reeskont kabul ediyor. Bu işleme uygulanan faize reeskont faizi deniyor. Merkez Bankası, reeskonta kabul ettiği senetlere de avans veriyor. Bu ise avans faizi olarak nitelendiriliyor.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı (2) - Haber
14:43   Türbe ve camilerin kurşun levhalarını hurdacıya satan 3 şüpheli yakalandı - Haber
14:42   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
14:41   Antalya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
14:38   Genç futbolcu Hanefi yaşam savaşı veriyor - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
21.12.2019 14:45:50