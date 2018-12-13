Merkez Bankası Resim Koleksiyonu Bursa'da

13 Aralık 2018 Perşembe 13:16



13 Aralık 2018 Perşembe 13:16

Merkez Bankası koleksiyonundan derlenen "Bakış" adlı sergi, Bursalı sanatseverlerle buluşuyor.Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası koleksiyonundan derlenen sergiye ev sahipliği yapıyor. "Bakış" adlı resim sergisi Bursa'da açılacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı koordinesinde Müzeler Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Merinos AKKM'de sanatseverleri ağırlayacak sergi, 18 Aralık 2018 Salı günü saat 18.00 de kapılarını ziyaretçilerine açacak. Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'nun yaptığı sergi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan, 26 sanatçıya ait 29 eserden oluşuyor.Türk resim sanatının gelişim seyrinin izleyiciye sunulması amaçlanan sergi, çeşitli semboller üzerinden kurgulandı. Sergi, "Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu", "Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Décosu", "Paris Ekolü ve Türkiye'de Soyutun İnşası", "1968 Kuşağı Sanatçıları" ve "1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler" bölümlerinden oluşuyor. Serginin "Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu" başlıklı ilk kısmı, Türk resmini geliştiren iki koldan biri olan manzaranın entelektüel gelişimine odaklanıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen sergi Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Müze Galeri Alanı'nda 15 Ocak 2019 tarihine dek görülebilecek. - BURSA