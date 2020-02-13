Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 760 milyon dolar oldu

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 27.12.2019 25.079 81.240 106.319 03.01.2020 27.469 77.953 105.422 10.01.2020 27.947 78.267 106.214 17.01.2020 28.106 78.350 106.456 24.01.2020 26.840 77.512 104.352 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 07.02.2020 28.298 74.462 102.760

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara yükseldi.TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 394 milyon dolar azalışla 74 milyar 462 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 74 milyar 856 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 778 milyon dolar artarak 27 milyar 520 milyon dolardan 28 milyar 298 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 384 milyon dolar artışla 102 milyar 376 milyon dolardan 102 milyar 760 milyon dolara çıktı.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):