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Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 760 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

13.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:10Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 760 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 394 milyon dolar azalışla 74 milyar 462 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 74 milyar 856 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 778 milyon dolar artarak 27 milyar 520 milyon dolardan 28 milyar 298 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 384 milyon dolar artışla 102 milyar 376 milyon dolardan 102 milyar 760 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.202027.94778.267 106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
07.02.202028.29874.462102.760

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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