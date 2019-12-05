Haberler » Ekonomi » Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 749 milyon dolar oldu - Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 749 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.

05.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:52Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 749 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 539 milyon dolar azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 78 milyar 813 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 26 milyar 577 milyon dolardan 26 milyar 475 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 641 milyon dolar azalarak 105 milyar 309 milyon dolardan 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852
13.09.201924.95275.923 100.875
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831
11.04.2019 25.809 78.396 104.205
18.10.2019 26.409 78.085 104.494
25.10.201926.48178.504104.985
01.11.2019 27.003 78.274 105.277
08.11.201926.60675.430 102.036
15.11.201925.392 78.053 103.445
22.11.2019 26.577 78.813 105.390
29.11.201926.475 78.274104.749

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:43 IBM/Volkan Sözmen: Yapay zekayı her sektörde kullanabiliriz - Ekonomi
16:40 Ferrari yeni V8 motorlu "Roma"yı tanıttı - Ekonomi
16:28 Mevduat ve kredi tutarları arttı - Ekonomi
16:22 Kız Kardeşim Projesi'nden yerel lezzetleri yaşatan girişimci kadınlara destek - Ekonomi
16:20 Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası GTO'da konuşuldu - Ekonomi
16:18 Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek - Ekonomi
15:49 Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü - Ekonomi
14:03 BTK 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı - Ekonomi
13:49 İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi - Ekonomi
13:40 Pazarda 2 bin 600 liraya çanta satıyorlar - Ekonomi
5.12.2019 16:46:58