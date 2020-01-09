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Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 422 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.

09.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:54Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 422 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 3 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar azalışla 77 milyar 953 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 390 milyon dolar artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 897 milyon dolar azalarak 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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