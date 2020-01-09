Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 422 milyon dolar oldu

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 27.12.2019 25.079 81.240 106.319

03.01.2020 27.469 77.953 105.422

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 3 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar azalışla 77 milyar 953 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 390 milyon dolar artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 897 milyon dolar azalarak 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):