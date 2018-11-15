Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) toplam rezervleri, geçen hafta 240 milyon dolar artarak 88 milyar 382 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 9 Kasım'da Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri 287 milyon dolar artışla 69 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 2 Kasım ile biten haftada 69 milyar 185 milyon dolar seviyesindeydi. Söz
konusu dönemde altın rezervleri, 47 milyon dolar azalarak 18 milyar 957 milyon dolardan 18 milyar 910 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 240 milyon dolar yükselişle 88 milyar 142 milyon dolardan 88 milyar 382 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TCMB,Merkez Bankası,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|27.01.2017
|15.315
|92.517
|107.832
|24.02.2017
|16.011
|91.089
|107.100
|31.03.2017
|17.102
|88.578
|105.680
|28.04.2017
|17.748
|84.987
|102.735
|26.05.2017
|17.961
|86.971
|104.932
|30.06.2017
|18.512
|90.197
|108.709
|31.08.2017
|20.509
|91.483
|111.992
|29.09.2017
|20.441
|91.503
|111.944
|27.10.2017
|21.420
|95.481
|116.901
|24.11.2017
|22.595
|96.350
|118.945
|29.12.2017
|23.542
|84.111
|107.653
|26.01.2018
|25.341
|91.392
|116.733
|23.02.2018
|25.241
|88.655
|113.896
|30.03.2018
|25.345
|84.702
|110.047
|27.04.2018
|25.189
|87.573
|112.762
|25.05.2018
|24.470
|83.762
|108.232
|29.06.2018
|22.836
|75.566
|98.402
|27.07.2018
|22.282
|78.330
|100.612
|31.08.2018
|18.435
|70.414
|88.849
|28.09.2018
|17.667
|66.989
|84.656
|05.10.2018
|17.908
|66.288
|84.196
|12.10.2018
|17.961
|66.402
|84.363
|19.10.2018
|18.543
|65.272
|83.815
|26.10.2018
|18.676
|67.606
|86.282
|02.11.2018
|18.957
|69.185
|88.142
|09.11.2018
|18.910
|69.472
|88.382
15 Kasım 2018 Perşembe 15:03