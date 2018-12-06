06 Aralık 2018, 15:12
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Merkez Bankası Rezervleri

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 91 milyar 4 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 91 milyar 4 milyon dolara yükseldi.


TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 30 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 542 milyon dolar artışla 71 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 23 Kasım ile biten haftada 71 milyar 158 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 284 milyon dolar artarak 19 milyar 20 milyon dolardan 19 milyar 304 milyon dolara yükseldi.


Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 826 milyon dolar yükselişle 90 milyar 178 milyon dolardan 91 milyar 4 milyon dolara çıktı.


TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
27.01.201715.315 92.517 107.832
24.02.201716.01191.089 107.100
31.03.201717.10288.578 105.680
28.04.201717.748 84.987 102.735
26.05.201717.961 86.971 104.932
30.06.201718.51290.197108.709
31.08.201720.50991.483111.992
29.09.2017 20.441 91.503 111.944
27.10.201721.42095.481116.901
24.11.2017 22.595 96.350 118.945
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
02.11.2018 18.957 69.185 88.142
09.11.2018 18.910 69.472 88.382
16.11.2018 18.738 71.008 89.746
23.11.201819.02071.15890.178

30.11.2018 19.304 71.700 91.004
TCMB,Merkez Bankası,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
06 Aralık 2018 Perşembe 15:12