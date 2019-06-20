20.06.2019 14:45
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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran ile biten haftada 74 milyar 896 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 167 milyon dolar artışla 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolardan 97 milyar 407 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
05.04.201920.62776.67997.306
12.04.201920.85476.95597.809
19.04.201920.38175.56595.946
26.04.201920.43273.28493.716
03.05.201920.41872.63393.051
10.05.201920.66472.99493.658
17.05.201920.72771.74892.475
24.05.201920.45573.09293.547
31.05.201920.51775.03895.555
07.06.201921.48574.89696.381
14.06.201921.65275.75597.407
Kaynak: AA
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