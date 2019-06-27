27.06.2019 14:49
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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 397 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 397 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 530 milyon dolar azalışla 74 milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran ile biten haftada 75 milyar 755 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 133 milyon dolar artışla 21 milyar 652 milyon dolardan 22 milyar 785 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 397 milyon dolar azalarak 97 milyar 407 milyon dolardan 97 milyar 10 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
05.04.201920.62776.67997.306
12.04.201920.85476.95597.809
19.04.201920.38175.56595.946
26.04.201920.43273.28493.716
03.05.201920.41872.63393.051
10.05.201920.66472.99493.658
17.05.201920.72771.74892.475
24.05.201920.45573.09293.547
31.05.201920.51775.03895.555
07.06.201921.48574.89696.381
14.06.201921.65275.75597.407
21.06.201922.78574.22597.010
Kaynak: AA
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