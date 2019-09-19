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Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 977 milyon dolar azalarak 100 milyar 875 milyon dolar oldu.

19.09.2019 14:54Merkez Bankası rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 977 milyon dolar azalarak 100 milyar 875 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 362 milyon dolar azalışla 75 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 76 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 615 milyon dolar azalışla 25 milyar 567 milyon dolardan 24 milyar 952 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 977 milyon dolar azalışla 101 milyar 852 milyon dolardan 100 milyar 875 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezervleriBrüt döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.201923.16975.40098.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.70876.826101.534
29.08.201925.70975.796101.505
06.09.201925.56776.285101.852
13.09.201924.952
75.923100.875

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: AA

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