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Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolara çıktı.

26.09.2019 14:52Merkez Bankası rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolara çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 20 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 261 milyon dolar artışla 77 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 75 milyar 923 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 903 milyon dolar artışla 24 milyar 952 milyon dolardan 25 milyar 855 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 164 milyon dolar artışla 100 milyar 875 milyon dolardan 103 milyar 39 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.201923.16975.40098.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.70876.826101.534
29.08.201925.70975.796101.505
06.09.201925.56776.285101.852
13.09.201924.952
75.923100.875
20.09.201925.85577.184103.039

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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