Haberler » Ekonomi » Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu.

10.10.2019 14:52Merkez Bankası rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 4 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 186 milyon dolar artışla 79 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 61 milyon dolar azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 125 milyon dolar artışla 101 milyar 706 milyon dolardan 105 milyar 831 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.201923.16975.40098.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.70876.826101.534
29.08.201925.70975.796101.505
06.09.201925.56776.285101.852
13.09.201924.95275.923100.875
20.09.201925.85577.184103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:10 "Terör unsurları son bulana kadar operasyonun devamından yanayız"
16:02 Malatya Ticaret Borsası
15:56 Erzurum Ticaret Borsası
15:56 Uluslararası mevduat sigortacıları İstanbul’da buluştu
15:51 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın dibine indi
15:42 TREDAŞ'IN Edirne yatırımları 65 milyon TL'yi aşacak
15:46 Yabancılardan 157 milyon dolarlık menkul kıymet satışı
10.10.2019 16:11:45