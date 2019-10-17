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Merkez Bankası rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 104 milyar 205 milyon dolar oldu.

17.10.2019 14:40Merkez Bankası rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 104 milyar 205 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 11 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar azalışla 78 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 4 Ekim'de 79 milyar 841 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 181 milyon dolar azalışla 25 milyar 990 milyon dolardan 25 milyar 809 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 626 milyon dolar azalışla 105 milyar 831 milyon dolardan 104 milyar 205 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.201923.16975.40098.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.70876.826101.534
29.08.201925.70975.796101.505
06.09.201925.56776.285101.852
13.09.201924.95275.923100.875
20.09.201925.85577.184103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831
11.04.201925.80978.396104.205

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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