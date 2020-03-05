Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 107 milyar 825 milyon dolara çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 77,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 30,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Altın rezervleri, ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 759 milyon dolar artarak tüm zamanların zirvesi olan 30 milyar 411 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 21 AYIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 154 milyon dolar artışla 102 milyar 671 milyon dolardan 107 milyar 825 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):