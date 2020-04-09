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Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 554 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.

09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:02
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 554 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 833 milyon dolar azalışla 58 milyar 248 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 64 milyar 81 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 19 milyon dolar azalarak 31 milyar 325 milyon dolardan 31 milyar 306 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 852 milyon dolar azalışla 95 milyar 406 milyon dolardan 89 milyar 554 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
3.01.202027.46977.953105.422
10.01.202027.94778.267106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
7.02.202028.29874.462102.760
14.02.202028.58575.471104.056
21.02.202029.65273.019102.671
28.02.202030.41177.414107.825
6.03.202031.69575.140106.835
13.03.202031.69072.475104.165
20.03.202028.30565.14393.448
27.03.202031.32564.08195.406
3.04.202031.30658.24889.554

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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