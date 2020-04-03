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Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdığını duyurdu.

03.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:20
Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdığını duyurdu.
AA muhabirinin Merkez Bankası kaynaklarından edindiği bilgiye göre TCMB, bankalara swap ihaleleri limitlerine ilişkin talimat gönderdi.
Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda bankaların kotasyon swap işlemleri ile geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitleri toplamda Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yaklaşık yüzde 40'ı (yaklaşık 20 milyar dolar) olarak belirlenmişti. Bankalar, geleneksel swap ihalesi kapsamında kullanmadıkları limitleri kotasyon swap imkanına yönlendirebiliyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte bankaların kotasyon swap limitleri Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'si (yaklaşık 10 milyar dolar) olarak devam ederken, geleneksel swap ihale limitleri bankaların da talepleri çerçevesinde Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden (yaklaşık 10 milyar dolar) yüzde 30'una (yaklaşık 15 milyar dolar) yükseltildi.
Söz konusu limitin arttırılmasında swap piyasasında yaşanan gelişmeler etkili oldu. Off-shore swap tutarlarındaki düşüş eğilimi ve swap getiri eğrisindeki özellikle vadeli işlemlerdeki yüksek likidite primi bankaların on-shore piyasadaki swap imkanlarına yönelmelerine yol açıyordu.
Bu kapsamda bankaların döviz ve Türk lirası likidite yönetimlerine destek sağlamak amacıyla swap piyasalarında limit değişiklikleri yapıldı. Bankalara farklı vadelerde işlem yapma esnekliğini sağlanarak teknik bir limit değişikliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı - Ekonomi

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