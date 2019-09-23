Merkez Bankası, TL zorunlu karşılık faizlerini indirdi

Merkez Bankası (TCMB) TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürdü. Böylece piyasada daha fazla Türk Lirası olması sağlanacak.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre söz konusu değişiklik ile TL kredilerinin yıllık büyümesi referans değerler olan yüzde 10 ile yüzde 20 aralığı içinde olan bankalara yüzde 10, dışında olan bankalara ise yüzde 0 faiz/nema uygulanacak.

TCMB 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada zorunlu karşılık (ZK) oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri/nemaları TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdirmişti.

"EYLÜL 2018'DEN BERİ YÜZDE 13 SEVİYESİNDEYDİ"

Son durumda TL cinsi tesis edilen ZK'lara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak uygulanıyordu.

Konuya yakın bir bankacılık kaynağı, son dönemde TCMB'nin politika faiz oranını 750 baz puan indirdiğini hatırlatarak, "TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranı Eylül 2018'den beri yüzde 13 seviyesindeydi. Bu indirim TCMB'nin politika faiz oranının 5 puanlık kısmının zorunlu karşılık faiz oranlarına yansıtılması anlamına geliyor" dedi.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına denir. Bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.