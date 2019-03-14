Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı

Kaynak: İHA

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 2 milyar 669 milyon dolar azaldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 8 Mart ile biten haftada 2 milyar 669 milyon azalarak 97 milyar 396 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 133 milyon dolar azalarak 79 milyar 96 milyon dolardan 76 milyar 963 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 8 Mart haftasında 536 milyon dolar düşüşle 20 milyar 969 milyon dolardan 20 milyar 433 milyon dolar oldu. - İSTANBUL