Haberler » Ekonomi » Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı - Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 641 milyon dolar azaldı.

05.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:11Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 641 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 539 milyon dolarlık azalışla 78 milyar 813 milyon dolardan 78 milyar 274 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise aynı haftada 102 milyon dolar azalarak 26 milyar 577 milyon dolardan 26 milyar 475 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:12 "Dijital Anadolu Projesi" toplantısı Eskişehir'de yapıldı - Ekonomi
16:09 IBM/Volkan Sözmen: Yapay zekayı her sektörde kullanabiliriz - Ekonomi
16:08 Türk şirketlere Paris İklim Anlaşması çağrısı - Ekonomi
16:07 Aytemiz, en beğenilen ilk üç akaryakıt şirketi arasında yer aldı - Ekonomi
16:02 Alkoçlar Otelcilik'e konkordato komiserliğinden onay - Ekonomi
15:49 Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü - Ekonomi
14:03 BTK 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı - Ekonomi
13:49 İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi - Ekonomi
13:40 Pazarda 2 bin 600 liraya çanta satıyorlar - Ekonomi
12:47 Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi - Ekonomi
5.12.2019 16:19:39